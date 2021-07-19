Голикова рассказала о программе по сокращению срока обучения в колледжах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Реализация программы реструктуризации среднего профессионального образования "Профессионалитет", которая предусматривает сокращение срока обучения в колледжах, стартует 1 сентября 2022 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы планируем комплексную реструктуризацию среднего профессионального образования за счет взаимодействия с предприятиями, то есть отраслевого подхода подготовки кадров. "Профессионалитет", по сути, это новый уровень образования. <...> Планируем начать с 1 сентября 2022 года", – сказала она.

Голикова отметила, что пандемия наглядно показала, что люди без опыта работы, не имеющие профессионального образования, являются одной из наиболее уязвимых категорий населения.

"Опыт организации программ переобучения граждан под потребности работодателей показал уровень более тесного сопряжения образовательных программ и потребностей рынка труда", – уточнила вице-премьер.

Как ранее сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, срок обучения в колледжах по некоторым специальностям предполагается сократить до двух лет. По словам министра, в результате проведенного анализа выяснилось, что 30% программ подготовки в колледжах не соответствуют запросам регионов. В связи с этим ведомство планирует провести их актуализацию.