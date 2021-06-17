Выпускникам колледжей и вузов РФ помогут в трудоустройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новой программе помощи в трудоустройстве выпускников колледжей и вузов. Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал, что помощь получат выпускники прошлого года, которые из-за коронавируса не смогли найти работу. В этих целях в правительстве планируют расширить действующую программу субсидирования найма и продлить ее до конца года.
Мишустин также напомнил, что ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве потерявших работу сотрудников или тех, кто был зарегистрирован в центре занятости населения до 1 января текущего года.
"Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", – отметил премьер-министр.
По словам Мишустина, такая субсидия включает в себя три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом он уточнил, что платежи придут через месяц, три и полгода.
Премьер-министр выразил мнение, что данное решение поможет не только предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, но и самим молодым специалистам найти достойную работу.
Ранее в Госдуме предложили ввести страхование от безработицы. Там отметили, что реализовать данную инициативу необходимо таким образом, чтобы не создать дополнительного обременения для работодателей.
Также там напомнили, что по действующему законодательству при сокращении сотрудника работодатель обязан предупредить его об этом за два месяца, а также предоставить ему выходное пособие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: