Выпускникам колледжей и вузов РФ помогут в трудоустройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новой программе помощи в трудоустройстве выпускников колледжей и вузов. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что помощь получат выпускники прошлого года, которые из-за коронавируса не смогли найти работу. В этих целях в правительстве планируют расширить действующую программу субсидирования найма и продлить ее до конца года.

Мишустин также напомнил, что ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве потерявших работу сотрудников или тех, кто был зарегистрирован в центре занятости населения до 1 января текущего года.

"Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", – отметил премьер-министр.

По словам Мишустина, такая субсидия включает в себя три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом он уточнил, что платежи придут через месяц, три и полгода.

Премьер-министр выразил мнение, что данное решение поможет не только предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, но и самим молодым специалистам найти достойную работу.

Ранее в Госдуме предложили ввести страхование от безработицы. Там отметили, что реализовать данную инициативу необходимо таким образом, чтобы не создать дополнительного обременения для работодателей.

Также там напомнили, что по действующему законодательству при сокращении сотрудника работодатель обязан предупредить его об этом за два месяца, а также предоставить ему выходное пособие.