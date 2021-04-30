Силуанов заявил, что безработица в России постепенно снижается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Безработица в России постепенно снижается, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас, несмотря на такой жесточайший локдаун, она (безработица. – Прим. ред.) уже достигла уровня чуть более 5%, то есть мы выходим на нормальные уровни занятости", – сказал Силуанов.

Ранее Владимир Путин заявил, что рынок труда в России пока не восстановился, а уровень безработицы остается высоким. Президент отметил, что в этой области наблюдается в целом положительная тенденция, однако безработица находится на более высоком уровне, чем до кризиса.

По итогам 2020 года в Москве зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших городов мира. Лучший показатель демонстрирует лишь Пекин – 1,4%. На третьей строчке расположился Дели с безработицей, чуть превышающей 3%.

С 2015 по 2019 год уровень безработицы в Москве снижался. Минимальный показатель составлял 2,2%.