Москва вошла в число крупнейших мировых центров с самой низкой безработицей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
По итогам 2020 года в Москве зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших городов мира. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Результаты исследования, проведенного международной группой Euromonitor, показали, что уровень безработицы в российской столице равен 2,5%. Лучший показатель демонстрирует лишь Пекин – 1,4%.
На третьей строчке расположился Дели с безработицей, чуть превышающей 3%, следом идут Токио – 3,8%, Лондон – 4,5%, Париж – 7,6%, Берлин – 7,9%, Рио-де-Жанейро – 8,2%, Нью-Йорк – 8,8%, Стамбул – 17,5%.
С 2015 по 2019 год уровень безработицы в Москве снижался. Минимальный показатель составлял 2,2%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Ефимов отметил, что взвешенный подход к введению ограничений в период пандемии позволил избежать взрывного роста безработицы.
Глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов рассказал, что в прошлом году Москва стала лидером среди 10 ведущих городов мира по уровню занятости населения с показателем 79,9%.
Тем, кто остался без работы, столичные власти оказывают поддержку. Им предлагают помощь в трудоустройстве и выплачивают пособия. В городе действует крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы – столичная служба занятости, где представлено 300 тысяч вакансий.
Ранее были названы регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году. Наименьший уровень безработицы был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где без постоянной работы насчитывалось 2,4% населения.
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