Названы регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году

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Росстат опубликовал данные, согласно которым за 2020 год наименьший уровень безработицы был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где без постоянной работы насчитывалось 2,4% населения. Об этом сообщает RT.

За ним идут Северная Осетия, где безработица составила 15,4%, Дагестан (15,7%), Тува (18%) и Чечня, где показатель составил 18,5%.

Наибольший же уровень безработицы пришелся на Ингушетию, там этот показатель составил 29,8%.

В Москве показатель безработицы за год был всего 2,6%, в Санкт-Петербурге – 2,9%.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 миллиона граждан без работы, 2,2 миллиона из них – мужчины.

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