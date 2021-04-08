Названы регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году

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Росстат опубликовал данные, согласно которым за 2020 год наименьший уровень безработицы был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где без постоянной работы насчитывалось 2,4% населения. Об этом сообщает RT.
За ним идут Северная Осетия, где безработица составила 15,4%, Дагестан (15,7%), Тува (18%) и Чечня, где показатель составил 18,5%.
Наибольший же уровень безработицы пришелся на Ингушетию, там этот показатель составил 29,8%.
В Москве показатель безработицы за год был всего 2,6%, в Санкт-Петербурге – 2,9%.
Всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 миллиона граждан без работы, 2,2 миллиона из них – мужчины.
Ранее специалисты сервиса "Работа.ру" проанализировали, на каких позициях в сфере производства предлагают самые высокие зарплаты. Одной из самых высокооплачиваемых оказалась вакансия главного инженера угольной компании в Москве: такому специалисту готовы платить от 250 тысяч рублей.
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