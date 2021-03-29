Названы регионы, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции

depositphotos/Tiko0305
Северные регионы России – ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью – лидируют по уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах, следует из данных исследования РИА Новости.
В числе аутсайдеров оказались республики Северного Кавказа и Ивановская область.
Данные Росстата свидетельствуют о том, что в 2020 году доходы россиян выросли минимально. Номинальная средняя зарплата увеличилась на 6% против роста на 9,5% в 2019 году. При этом ситуация в регионах неоднородна, отличия существуют даже внутри субъектов Федерации. Так, зарплаты в крупных городах на 15–20% выше, чем в небольших населенных пунктах.
Для определения различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты провели третье ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в перечне использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты субъектов Федерации) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Расчет фиксированного набора товаров и услуг проводился за 12 месяцев 2020 года. Из исследования исключены города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а также Республика Ингушетия, по которой отсутствуют релевантные данные.
В России наблюдается тенденция, что уровень зарплат в больших городах выше, чем в маленьких населенных пунктах. Обратная ситуация отмечается лишь в шести из 81 проанализированного субъекта. Это Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области.
Эксперты объясняют это сырьевым характером экономики регионов, где экономические центры переместились ближе к месторождениям ископаемых.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что средняя разница между зарплатой в большом городе и небольшом населенном пункте составляет 20%. При этом между регионами зарплаты могут отличаться более чем в четыре раза. Таким образом, для граждан может быть целесообразно не просто переезжать в большой город, но и менять регион проживания.
Северные и дальневосточные регионы лидируют по уровню средних зарплат в стране. В Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата в провинции в пять раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила 99,1 тысячи рублей в месяц, то есть в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.
Абсолютное значение среднемесячной зарплаты в Магаданской области – 100,4 тысячи рублей, что в 4,3 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.
На третьей строчке расположился Ненецкий автономный округ с результатом 4,24 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 88,4 тысячи рублей.
Эксперты отмечают, что лидеры рейтинга – регионы с развитой добывающей промышленностью. При этом работники сферы получают достойную оплату.
Первый субъект, не специализирующийся на добыче полезных ископаемых, где тем не менее отмечаются высокие средние зарплаты, – Амурская область. Эксперты объясняют это наличием в регионе крупных строек: космодром Восточный и Амурский ГПХ.
Как показало исследование, в целом медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции региона и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится по итогам 2020 года на уровне 2,1 против 2,0 в 2019 году и 1,8 в 2018 году.
Аналитики полагают, что различия в доходах жителей крупных городов и малых населенных пунктов в дальнейшем будут сокращаться. Этого удастся достигнуть за счет роста мобильности граждан, а также распространения личного транспорта. Положительную роль окажет и вывод производств за пределы городов в пригороды и сельскую местность.
Ранее глава компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский рассказал, работники каких сфер могут претендовать на самые высокие зарплаты. По словам эксперта, высокие зарплаты получают в сферах, связанных с добычей полезных ископаемых. Кроме того, люди, которые хотят получать достойную зарплату, начинают свое дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: