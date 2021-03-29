Названы регионы, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции

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Северные регионы России – ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью – лидируют по уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах, следует из данных исследования РИА Новости.

В числе аутсайдеров оказались республики Северного Кавказа и Ивановская область.

Зарплаты в малых городах



Данные Росстата свидетельствуют о том, что в 2020 году доходы россиян выросли минимально. Номинальная средняя зарплата увеличилась на 6% против роста на 9,5% в 2019 году. При этом ситуация в регионах неоднородна, отличия существуют даже внутри субъектов Федерации. Так, зарплаты в крупных городах на 15–20% выше, чем в небольших населенных пунктах.

Для определения различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты провели третье ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в перечне использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты субъектов Федерации) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Расчет фиксированного набора товаров и услуг проводился за 12 месяцев 2020 года. Из исследования исключены города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а также Республика Ингушетия, по которой отсутствуют релевантные данные.

В провинции платят меньше



В России наблюдается тенденция, что уровень зарплат в больших городах выше, чем в маленьких населенных пунктах. Обратная ситуация отмечается лишь в шести из 81 проанализированного субъекта. Это Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области.

Эксперты объясняют это сырьевым характером экономики регионов, где экономические центры переместились ближе к месторождениям ископаемых.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что средняя разница между зарплатой в большом городе и небольшом населенном пункте составляет 20%. При этом между регионами зарплаты могут отличаться более чем в четыре раза. Таким образом, для граждан может быть целесообразно не просто переезжать в большой город, но и менять регион проживания.

Природные ресурсы – залог высоких зарплат



Северные и дальневосточные регионы лидируют по уровню средних зарплат в стране. В Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата в провинции в пять раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила 99,1 тысячи рублей в месяц, то есть в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Абсолютное значение среднемесячной зарплаты в Магаданской области – 100,4 тысячи рублей, что в 4,3 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

На третьей строчке расположился Ненецкий автономный округ с результатом 4,24 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 88,4 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что лидеры рейтинга – регионы с развитой добывающей промышленностью. При этом работники сферы получают достойную оплату.

Первый субъект, не специализирующийся на добыче полезных ископаемых, где тем не менее отмечаются высокие средние зарплаты, – Амурская область. Эксперты объясняют это наличием в регионе крупных строек: космодром Восточный и Амурский ГПХ.

Как показало исследование, в целом медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции региона и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится по итогам 2020 года на уровне 2,1 против 2,0 в 2019 году и 1,8 в 2018 году.

Аналитики полагают, что различия в доходах жителей крупных городов и малых населенных пунктов в дальнейшем будут сокращаться. Этого удастся достигнуть за счет роста мобильности граждан, а также распространения личного транспорта. Положительную роль окажет и вывод производств за пределы городов в пригороды и сельскую местность.

Ранее глава компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский рассказал, работники каких сфер могут претендовать на самые высокие зарплаты. По словам эксперта, высокие зарплаты получают в сферах, связанных с добычей полезных ископаемых. Кроме того, люди, которые хотят получать достойную зарплату, начинают свое дело.