Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты сервиса "Работа.ру" проанализировали, на каких позициях в сфере производства предлагают самые высокие зарплаты. Об этом сообщает RT.

Одной из самых высокооплачиваемых оказалась вакансия главного инженера угольной компании в Москве: такому специалисту готовы платить от 250 тысяч рублей.

Оператору производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области предлагают до 220 тысяч рублей. Предполагается работа вахтовым методом. Оплату проезда до места трудоустройства берет на себя работодатель.

Сварщик Национального агентства контроля сварки с опытом работы от трех лет в Якутске может претендовать на зарплату от 165 тысяч рублей. Это работа на три месяца.

Специалист по обивке мягкой мебели с опытом работы от двух лет сможет получать до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве. Дополнительно компания оплачивает швейные работы.

Вакансия инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия в Якутске предусматривает заработную плату в размере 150 тысяч рублей в месяц. При этом специалиста готовы обеспечить жильем и трехразовым питанием.

В число наиболее высокооплачиваемых вакансий апреля в сфере производства также попали машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей), начальник производства во Владимире (до 100 тысяч рублей) и специалист на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).

Ранее эксперты подсчитали, насколько выросло количество желающих работать на удаленке за год. Оказалось, что с января по середину марта 2021 года интерес россиян к удаленной работе вырос на 481% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.