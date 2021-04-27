Путин оценил уровень безработицы в России

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Рынок труда в России пока не восстановился, уровень безработицы остается высоким, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку", – сказал президент России.
Путин отметил, что за время пандемии упал уровень доходов российских семей, поэтому они нуждаются в поддержке.
"Нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", – заявил Путин.
Ранее президент РФ предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч на ребенка единовременно. Он уточнил, что выплата будет проводиться в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году.
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