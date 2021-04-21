Минтруд пояснил порядок выплат на школьников

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Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого учащегося школ будет выплачиваться согласно принципам казначейства. Так, гражданину необходимо предоставить лишь одно заявление. Об этом сообщил

глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, лучше это сделать в начале августа, чтобы собрать детей к школе.

"Важно <...> чтобы эту выплату получили граждане по тем же самым принципам социального казначейства", – уточнил Котяков в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что заявление граждане могут подать в электронном виде через портал госуслуг, а также в бумажном – через МФЦ, отделение Пенсионного фонда и органы соцзащиты.

Ранее Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч на ребенка единовременно. Президент уточнил, что выплата будет проводиться в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году.