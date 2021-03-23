Минпросвещения может сократить время обучения по ряду программ в колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Срок обучения в колледжах по некоторым специальностям могут сократить до двух лет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке.

"Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения обучения в СПО (среднем профессиональном образовании. – Прим. ред.) по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста", – отметил он.

По словам министра, в результате проведенного анализа выяснилось, что 30% программ подготовки в колледжах не соответствуют запросам регионов. В связи с этим ведомство планирует провести их актуализацию.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, что Wi-Fi в российских школах намерены настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Он отметил, что так удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.