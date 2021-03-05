Минпросвещения планирует ввести в школах ограничение на доступ к негативному контенту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что Wi-Fi в российских школах намерены настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту.

"Все городские школы до конца года должны быть подключены к интернету со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду, поселковые и сельские школы – 50 мегабит в секунду. Но Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Кравцова, таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.

Глава Минпросвещения также выразил надежду, что следующий учебный год начнется в очном режиме. По его словам, в случае возникновения угрозы здоровью учеников и учителей последует незамедлительная реакция.

"Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, и провести единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году", – сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, ГИА по русскому языку и математике предлагается проводить в формате основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.