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Москва 24

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Общество

10:41

РФ повысила динамику по вхождению в топ-10 стран мира по качеству образования – Кравцов

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2021 году Россия повысила динамику по вхождению в десятку стран мира по качеству школьного образования, несмотря на пандемию коронавируса и дистанционное обучение. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы буквально на прошлой неделе получили данные по международным исследованиям. В соответствии с указом президента мы должны войти в десятку стран по качеству образования", – заявил Кравцов.

По его словам, число учащихся, не преодолевающих минимальный барьер базового образования, сократилось на пять тысяч. Кроме того, на пять тысяч увеличилось количество школьников, получивших высокие результаты по функциональной грамотности, передает РИА Новости.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, что Wi-Fi в российских школах намерены настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Он отметил, что так удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.

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