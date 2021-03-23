В России предложили увеличить зарплату учителей в два раза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России базовые оклады учителей должны составлять не менее двух минимальных размеров оплаты труда. С соответствующим предложением выступил на парламентских слушаниях КПРФ первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

"Средние ставки оплаты труда за 18 часов, подчеркиваю, должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате учительского труда", – цитирует Смолина сайт "Дума ТВ".

По его словам, меры должны коснуться преподавателей вузов, а педагоги в специальных средних учебных заведениях должны получать в полтора раза больше средней зарплаты. Также фракция КПРФ предложила распространить на учителей социальные гарантии госслужащих.

По мнению депутатов, сельским преподавателям нужно вернуть льготы на оплату ЖКУ и надбавку в размере 25%. Смолин подчеркнул, что если опускать зарплату педагогов ниже определенного уровня, то могут возникнуть проблемы с кадрами.

Ранее в Госдуме предложили ввести компенсации учителям за работу в удаленном формате. Там предложили установить компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы. В нижней палате парламента также предложили сформировать показатели постоянной части зарплаты для профессорско-преподавательского состава и для руководителей учебных структурных подразделений.