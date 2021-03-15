В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей

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Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый федеральный оклад педагогам в возрасте до 35 лет. Об этом сообщает RT.

"Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие "молодой педагог", внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников, зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ", – сказала Строкова.

По ее мнению, такая необходимость вызвана разным уровнем зарплат учителей по регионам. Подобная инициатива может повысить престиж профессии педагога в обществе, а также дать возможность работать в своем регионе.

Ранее в Госдуме предложили ввести компенсации учителям за работу в удаленном формате. Там предложили установить компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы.