В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходе менее 17 тыс руб в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Катасонов. Инициативой предлагается освободить от данного налога граждан, годовой доход которых не превышает 204 тысяч рублей.
По данным депутата, в России количество граждан, которые получают менее 204 тысяч рублей в год или не более 17 тысяч рублей в месяц, составляет около 9 миллионов человек – 14 процентов от всех налогоплательщиков.
Катасонов предложил оставить ставку 13 процентов для доходов свыше 204 тысяч рублей в год, 15 процентов – на доходы свыше 5 миллионов. При этом для доходов свыше 10 миллионов рублей в год депутат предлагает повысить ставку до 25 процентов, свыше 100 миллионов – до 35 процентов.
Уточняется, что налог с первых 5 миллионов составит 623,5 тысячи рублей, с 10 миллионов – 1 миллион 373,5 тысячи, со 100 миллионов – 23 миллиона 873,5 тысячи рублей, а далее – 35 процентов. Автор законопроекта уверен, что такое перераспределение позволит облегчить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц, а также увеличить поступления в бюджет страны на 343 миллиарда рублей в год.
По мнению депутата, такая мера может способствовать сокращению дефицита доходов и помочь в борьбе с бедностью.
Катасонов также не исключил варианта неравномерного изменения объемов поступлений от НДФЛ в региональные бюджеты.
"При возникновении такой ситуации целесообразно рассмотреть вопрос об изменении порядка зачисления налога в нормативе 100 процентов в федеральный бюджет с дальнейшим распределением между субъектами РФ", – заключил депутат.
Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило обязать зарубежные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. Налоги предлагалось ввести для социальных сетей Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервиса YouTube.
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