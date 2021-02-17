Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении в России налогообложения на доходы от операций с криптовалютами.

Инициатива предполагает признание цифровой валюты имуществом в целях Налогового кодекса. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, за счет закрепления такого статуса криптовалюты ее владельцы смогут получать юридическую защиту в случае противоправных действий и отстаивать свои имущественные права в суде.

Согласно документу, на доходы от операций с криптовалютой будет распространяться налог на прибыль либо НДФЛ. Организации и физические лица, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, будут обязаны подавать декларацию в налоговые органы, если сумма совершенных за год операций превысит 600 тысяч рублей. При этом криптовалюта не будет подлежать амортизации, а на операции с ее обращением не будет распространяться НДС.

Штраф за неуплату или неполную уплату налога составит 40% от неуплаченной суммы, за непредставление декларации – 10% от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты, причем выбираться будет наибольшая из двух сумм. Штраф за нарушение сроков декларирования составит 50 тысяч рублей.

Члены комитета Государственной думы по бюджету и налогам планируют доработать законопроект ко второму чтению, в том числе депутаты намерены уточнить перечень операций, освобождаемых от НДС, а также перечень лиц, которые будут обязаны сообщать в ФНС о получении права распоряжаться цифровой валютой. Кроме того, депутаты сомневаются в обоснованности наделения ФНС У комитета также вызывает сомнение обоснованность наделения ФНС правом установления порядка расчета рыночной цены на криптовалюту.

Также в комитете Госдумы по госстроительству сомневаются, что введение такого налогообложения возможно без точного определения перечня цифровых валют в соответствии с нормами Гражданского кодекса.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий криптовалюты как средство платежа в России. При этом закон разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с 2021 года. Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

В соответствии с принятым законом, цифровой валютой считается совокупность электронных данных в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей.