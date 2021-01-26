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Экономика

15:21

Проект о налоговом вычете за занятия спортом принят ГД в первом чтении

экономика

Фото: depositphotos/anyaberkut

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц за занятия спортом. Соответствующее решение приняли во время заседания нижней палаты парламента, сообщает Агентство "Москва".

Документ предусматривает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, которая была выплачена налогоплательщиком за счет собственных средств. Речь идет об оказании физкультурно-оздоровительных услуг.

В том случае, если примут закон, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Ранее законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством России.

Кроме того, планировалось, что России могут упростить оформление вычетов НДФЛ. Проект закона Минфин подготовил в конце сентября.

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