В Госдуме предложили ввести компенсации учителям за работу на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Учителям за работу в дистанционном режиме могут установить компенсационные выплаты. С инициативой депутаты Госдумы во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
"Предлагаем установить компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники и другое по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы", – говорится в документе от парламентариев.
Они подчеркнули, что труд педагогов одинаково ценен в любых обстоятельствах, при этом эпидемиологическая обстановка может вносить свои коррективы в работу. Сложность интенсивности уроков в дистанционном и очном формате может отличаться.
"Система оплаты труда может это учитывать при оплате труда педагога", – приводит ТАСС фрагмент текста.
В Госдуме также предложили сформировать показатели постоянной части зарплаты для профессорско-преподавательского состава и для руководителей учебных структурных подразделений.
Ранее сообщалось, что гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" получили 877 педагогов из 323 школ. Всего было выдано более 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы.
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