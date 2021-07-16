В Госдуме оценили проект новых правил приема в вузы

19:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подготовленный Минобрнауки проект новых правил приема в вузы, согласно которым абитуриенты получат право выбора формы экзамена для поступления, является правильной инициативой, однако он имеет одну существенную недоработку, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я думаю, что в целом это решение в правильном направлении, потому что действительно, если вуз проводит дополнительные вступительные испытания, но они сданы хуже, чем ЕГЭ, то, как говорят, сомнения всегда в пользу студента должны быть", – сказал он.
Смолин пояснил, что проект приказа также дает вузам право требовать результаты ЕГЭ от выпускников колледжей и других учреждений среднего специального образования, что является существенным минусом.
"Я надеюсь, что мало кто из вузов будет это делать, но, с моей точки зрения, это шаг назад, потому что выпускники СПО (среднего профессионального образования. – Прим. ред.) не обязаны сдавать ЕГЭ, и не надо их заставлять это делать. Поэтому повторю, в целом решение мне кажется правильным, но с одной оговоркой, касающейся возможного принуждения к ЕГЭ выпускников СПО", – уточнил депутат.
Ранее Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Абитуриентам предоставят право выбора, по результатам какого экзамена поступать в университет. Это может быть ЕГЭ, общеобразовательное вступительное испытание внутри вуза, вступительное испытание на базе профессионального образования.
Также предлагается позволить подающим документы через сервис "Поступление в вуз онлайн" абитуриентам представлять не сам документ об образовании, а информацию о нем.
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