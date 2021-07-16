Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы

09:34
Фото: Агентство «Москва»/Зыков Кирилл
Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Абитуриентам предоставят право выбора, по результатам какого экзамена поступать в университет. Это может быть ЕГЭ, общеобразовательное вступительное испытание внутри вуза, вступительное испытание на базе профессионального образования.
"В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов", – подчеркнули в Минобрнауки.
Также предлагается позволить подающим документы через сервис "Поступление в вуз онлайн" абитуриентам представлять не сам документ об образовании, а информацию о нем.
В министерстве также считают необходимым продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа.
Помимо этого, ведомство предлагает проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте.
Предполагается, что новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры вступят в силу в 2022–2023 учебном году.
Ранее абитуриенты назвали вузы, которые являются для них приоритетными при поступлении. В пятерку лидеров вошли МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также Уральский федеральный университет.
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