Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы

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Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Абитуриентам предоставят право выбора, по результатам какого экзамена поступать в университет. Это может быть ЕГЭ, общеобразовательное вступительное испытание внутри вуза, вступительное испытание на базе профессионального образования.

"В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов", – подчеркнули в Минобрнауки.

Также предлагается позволить подающим документы через сервис "Поступление в вуз онлайн" абитуриентам представлять не сам документ об образовании, а информацию о нем.

В министерстве также считают необходимым продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа.

Помимо этого, ведомство предлагает проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте.

Предполагается, что новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры вступят в силу в 2022–2023 учебном году.

Ранее абитуриенты назвали вузы, которые являются для них приоритетными при поступлении. В пятерку лидеров вошли МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также Уральский федеральный университет.

