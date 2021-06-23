Минобрнауки не планирует корректировать сроки приемной кампании в вузы

23 июня, 22:43
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что в ведомстве не планируют корректировать сроки приемной кампании в вузы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
"Сроки приемной кампании сдвигаться не будут", – заявил специалист в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Фалькова, зачисление на бюджетные места в университетах и академиях пройдет 17 августа. К концу месяца планируется завершить прием документов.
Министр добавил, что вступительные испытания в вузы планируется завершить к 1 августа. Специалист уточнил, что значительная часть университетов проведет их в удаленном формате или очно, но с соблюдением антикоронавирусных правил.
Глава Минобрнауки напомнил, что для облегчения поступления абитуриенты могут пользоваться сервисом "Поступление в вуз онлайн". Эта платформа позволяет направить в университет все необходимые по регламенту документы.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о необходимости единого мобильного приложения для электронных сервисов российских вузов. По мнению специалиста, такая мера позволила бы создать канал коммуникации со студентами.
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