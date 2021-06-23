Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн-формате, сообщает Минпросвещения РФ.

Откроет Всероссийский выпускной – 2021 поздравление министра просвещения Сергея Кравцова.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице отменили Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце.

До этого планировалось, что выпускные должны были отметить на пяти традиционных площадках – в Государственном Кремлевском дворце, Гостином дворе, Александровском саду, на Красной площади и Сапожковской площади. Бал "Выпускник-2021" был намечен на 25 июня.

Также власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького.

Вместо крупного городского мероприятия, выпускникам 2021 года предложат организовать выпускные вечера в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

На входах в здание обязательно измерение температуры, а также размещение обеззараживающих устройств и дозаторов с антисептиком.