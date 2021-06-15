Решение о проведении школьных выпускных остается за регионами – Минпросвещения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что если ситуация с коронавирусом позволит, то выпускные вечера в школах пройдут в очном формате. По его словам, решения будут принимать сами регионы.

"Решения принимаются на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации: если она позволит, то выпускные вечера и последние звонки состоятся в очном режиме", – пояснил он.

Ранее стало известно, что власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького.

Вместо крупного городского мероприятия выпускникам 2021 года предложат организовать выпускные вечера в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На входах в здание обязательно измерение температуры, а также размещение обеззараживающих устройств и дозаторов с антисептиком.