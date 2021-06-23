В Минцифры предложили разработать единое приложение для электронных сервисов в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о необходимости единого мобильного приложения для электронных сервисов российских вузов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шадаева, ряд образовательных учреждений в период коронавирусных ограничений отработал использование электронных студенческих билетов и зачетных книжек.

"К сожалению, не все вузы технически могут переходить на такой формат, поэтому просим дать поручение нам совместно с Минобрнауки сделать такой сервис, чтобы на телефоне у каждого студента было наше приложение, через которое он получает все необходимые сервисы, которые нужны ему в своем родном вузе", – заявил он.

Глава Минцифры выразил мнение, что описанная система также предоставит общий канал обратной связи со всеми студентами в электронном формате.

Максут Шадаев также анонсировал запуск всероссийской платформы для дистанционного участия во вступительных испытаниях вузов.

Специалист напомнил и о работе сервиса для абитуриентов по подаче документов для поступления в высшие учебные заведения. Эта система работает с 20 июня и позволяет направить заявление на зачисление в пять вузов. При включении в итоговый список абитуриент может также в цифровом виде дать согласие на зачисление.

Ранее стало известно, какие вузы считаются наиболее популярными среди абитуриентов. В пятерке лидеров – МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики.

