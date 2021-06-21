Военные вузы РФ направят выездные комиссии в регионы для набора абитуриентов

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Абитуриенты в 2021 году будут поступать в высшие военные учебные заведения России, не покидая свои регионы проживания. Туда отправятся специальные выездные комиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что в регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех 35 высших военных учебных заведений. Они проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов.

В эти группы войдут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр.

Выпускникам, решившим поступить в высшее военное учебное заведение, нужно обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля.

Ранее абитуриентам рассказали об особенностях приема в вузы в этом году.

В 2021 году абитуриенты российских вузов смогут подать документы в приемные комиссии с 20 июня по 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля.

Подать документы можно будет как очно, так и заочно. Приказы о зачислении на первый курс на очную форму обучения будут изданы 17 августа.