В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузах

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Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

29 июля закончится прием документов, а 17 августа будут проведены окончательные процедуры, связанные с зачислением в вузы.

Фальков добавил, что в этом году приемная кампания пройдет более спокойно, чем в прошлом году, в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки.

По его словам, планируется, что все наработки, которые были апробированы в 2020 году, используют и в этом году, в том числе удаленную подачу документов.

Министерство образования и науки РФ разрешило подведомственным вузам с 4 по 7 мая организовать дистанционное обучение. До 30 апреля руководство вузов обязано определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование образовательной организации и проинформировать сотрудников.