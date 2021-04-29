Опубликованы открытые варианты экзаменационных работ ЕГЭ-2021

15:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На сайте Федерального института педагогических измерений разместили открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2021. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
"Выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ текущего года на примере опубликованных вариантов. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант", – говорится в сообщении.
Выпускникам также напомнили, что через новый раздел "Навигатор подготовки" на сайте ФИПИ они могут ознакомиться с материалами для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что длинные майские каникулы не скажутся на результатах ЕГЭ. По его мнению, выпускники в освободившееся время смогут сконцентрироваться на предметах, которые необходимы им для ЕГЭ, и позаниматься в спокойной обстановке.
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