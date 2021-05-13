Абитуриентам рассказали об особенностях приема в вузы в этом году

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В 2021 году абитуриенты российских вузов смогут подать документы в приемные комиссии с 20 июня по 29 июля. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он уточнил, что дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Подать документы можно будет как очно, так и заочно. Приказы о зачислении на первый курс на очную форму обучения будут изданы 17 августа.

"Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии, то есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно", – рассказал Фальков на совещании Владимира Путина с кабмином.

При этом абитуриенты смогут подать до 10 заявлений в пять разных вузов РФ.

"Мы расширили возможности абитуриентам по выбору направлений подготовки. Так, если в предыдущие годы абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов, то с этого года поступающие смогут подать до десяти заявлений в пять разных университетов", – пояснил Фальков.

Министр отметил, что не менее 60% выпускников российских школ 2021 года имеют возможность поступить в вузы на бюджетные места. Общее количество бюджетных мест – 576 498, при этом на регионы приходится почти 74%.

"В текущем году на 34 747 мест увеличено количество бюджетных мест в вузах. Из них 85% – почти 29,5 тысячи – было направлено в субъекты Российской Федерации", – сказал руководитель ведомства, подчеркнув, что учебный год в планах начать 1 сентября в штатном режиме.

Ранее стали известны сроки проведения ЕГЭ в России. В первый день экзаменов – 31 мая – 11-классникам предстоит сдать географию, литературу и химию. Последний резервный день сдачи ЕГЭ – 17 июля.