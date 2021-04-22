ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 17 июля

19:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии.
Экзамен по русскому языку, ставший наиболее массовым, будет проходить два дня: 3 и 4 июня.
7 июня пройдет экзамен по математике профильного уровня. 11 июня – по истории и физике. 15 июня учащиеся смогут сдать экзамен по обществознанию, 18 июня – по иностранным языкам (кроме устной части) и биологии.
Устную часть экзамена по иностранным языкам выпускники будут сдавать два дня – 21 и 22 июня.
Также на два дня было принято решение разбить экзамен по информатике и ИКТ, который впервые пройдет с помощью компьютеров 24 и 25 июня.
28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.
Кроме того, в документе уточняется, что абсолютно каждый экзамен будет начинаться в 10:00 по местному времени.
Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Уточняется, что исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет. Кроме того, перенос сроков экзамена для столицы не обсуждается.
Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.
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