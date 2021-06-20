Онлайн-запись в колледжи стартовала на портале госуслуг Подмосковья

20 июня, 23:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На портале госуслуг Подмосковья открылась онлайн-запись в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
"Благодаря переводу услуги в онлайн-режим будущие студенты могут подать заявление на обучение дистанционно, на региональном портале госуслуг. В прошлом году электронная запись в колледжи прошла впервые – за два месяца абитуриенты в Подмосковье подали в "цифре" 122 тысячи заявлений", – рассказал глава ведомства Максим Рымара.
Получить услугу можно на сайте в разделе "Образование" – "Образование детям". Подать заявку могут желающие старше 14 лет. Документы принимают с 20 июня.
До 15 августа форму на портале необходимо заполнить тем, кто поступает без вступительных испытаний. При наличии таких экзаменов заявку подать необходимо до 10 августа.
Ранее на портале mos.ru открылась запись на спортивное тестирование детей в городских учреждениях. Специалисты помогут определить, какой вид спорта больше подходит ребенку. Записать ребенка могут его родители либо законные представители.
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