Александр Мажуга: удаленка в вузах позволит снизить риск заражения COVID-19

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Ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга заявил, что столичные институты и университеты накопили серьезный опыт дистанционной работы. По его словам, в случае необходимости вузы могут быстро перейти в онлайн-режим.

"Для студентов работа в онлайн-режиме – дело привычное. Время показало, что они спокойно обучались дистанционно, сдавали зимнюю сессию. Конечно, для преподавателей, которые с таким форматом работы столкнулись впервые, пришлось сложнее. Однако можно с уверенностью сказать: справились все, учебные программы были выполнены", – отметил он.

Мажуга добавил, что в вузах продолжается летняя сессия, интенсивного обучения нет, а потому переход на удаленный формат стал бы продуманным и оправданным шагом, который поможет избежать серьезных проблем с эпидемиологической ситуацией.

"Каждый из нас понимает, что необходимо сокращать социальные контакты. Решение уйти на удаленку – это эффективный механизм, он позволит не подвергать риску педагогов и студентов", – заключил ректор.

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