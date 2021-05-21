В Минобрнауки заявили, что система высшего образования прошла через COVID-19 успешно

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования успешно прошла через пандемию COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"В целом прошли успешно. Были ли проблемы? Безусловно, и очень много. Выявились ли недостатки в деятельности университетов и в целом системы? Безусловно, выявились", – подчеркнул Фальков.

Он также отметил, что специальная группа исследователей на протяжении нескольких месяцев работает над анализом ситуации по влиянию пандемии на сферу высшего образования.

Ранее глава РАН заявил о продолжении снижения качества подготовки выпускников российских вузов. Он отметил, что подобная ситуация происходила в 1990-е и 2000-е годы. На тот момент снижение качества подготовки студентов связывали со сложным периодом в стране.

По его мнению, на данный момент и в школьном образовании есть ряд определенных проблем, требующих скорейшего решения. Одной из них он назвал отсутствие идеологии, которая была бы построена на ценностях, объединяющих всех жителей страны.