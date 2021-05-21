Запись ребенка на спортивное тестирование открылась на портале mos.ru

На портале mos.ru открылась запись на спортивное тестирование детей в городских учреждениях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В спортивных учреждениях города снова заработали центры тестирования детей. Специалисты помогут определить, какой вид спорта больше подходит ребенку. Записать ребенка могут его родители либо законные представители.

Тестирование бесплатное, оно проводится в рамках городской программы "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей".

Пройти тестирование могут дети в возрасте от 5,5 до 12 лет включительно. Центры тестирования находятся на базе объектов департамента спорта и департамента образования и науки. Они работают по будням с 09:00 до 18:00. Сейчас открыта запись в пять центров.

На приеме специалисты проведут несколько тестов для оценки уровня физической подготовки ребенка. Исходя из показателей, для него подберут подходящие виды спорта. Прием проводится с соблюдением санитарных правил. Для удобства его также могут выслать на адрес электронной почты.

Ранее сообщалось, что число пользователей мобильного приложения "Госуслуги Москвы" за год выросло более чем на 860 тысяч человек. В текущем году у пользователей приложения появилась возможность оплаты электроэнергии через разделы "Внесение показаний" и "Мои начисления". Также в приложении открылся доступ к записи на тестирование на коронавирус и вакцинацию.

Помимо этого, москвичам стало проще записываться в центры госуслуг "Мои документы", оплачивать обучение детей в кружках, спортивных секциях и домах творчества, а также выбирать горячее питание для ребенка в образовательном учреждении.