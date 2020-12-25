Более 20 видов счетов теперь можно оплатить в приложении "Госуслуги Москвы"

10:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новой версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" жители столицы смогут оплатить более 20 категорий счетов, в том числе за домашний телефон и интернет, резидентное парковочное разрешение и пошлину на регистрацию брака. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Москва системно развивает городскую цифровую экосистему, чтобы жители могли получать и оплачивать все необходимые услуги онлайн, в том числе в мобильных приложениях. Ранее в разделе "Мои начисления" можно было оплатить только коммунальные услуги, электроэнергию, кружки, секции и автомобильные штрафы. Теперь пользователи могут оплатить счета более чем 20 категорий. Среди них – оплата начислений за домашний телефон МГТС, счета за транспортные услуги, а также услуги органов исполнительной власти, ЗАГСов и другие начисления", – рассказал руководитель проекта "Мобильные сервисы" столичного департамента информационных технологий Олег Филимонов.
Отмечается, что оплату по счетам можно осуществить с помощью банковской карты, сервиса Apple Pay или со счета мобильного телефона. Для удобства все счета распределены более чем по 20 категориям. Например, счета за платную парковку находятся в категории "Транспортные начисления", за аренду помещения – в разделе "Недвижимость" и так далее.
Счета к оплате в разделе "Мои начисления", который расположен на странице "Услуги", отображаются автоматически, если пользователь mos.ru указал в своем профиле код плательщика, паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении и других документов.
"Также пользователи могут добавить дополнительные сведения для поиска счетов в приложении, указав в разделе "Профиль", например, код плательщика и данные прибора учета электроэнергии для получения единого платежного документа (ЕПД) и оплаты электричества. Для оплаты транспортных услуг необходимо внести информацию об автомобиле", – говорится в сообщении.
Кроме того, в приложении "Госуслуги Москвы" можно записаться к врачу, на ПЦР-тест и тестирование на антитела и вакцинацию от COVID-19, на прием в офис "Мои документы" или передать показатели счетчиков. Также оно может уведомить пользователя о готовности загранпаспорта, формировании ЕПД, покупках ребенка в школьном буфете и его оценках.
Загрузить приложение можно в App Store и Google Play. Для авторизации достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. С момента запуска в 2012 году "Госуслуги Москвы" скачали уже 6 миллионов раз.
Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Моя Москва" появились удобные виджеты и быстрая навигация. Изменения появились в новой версии, которая уже доступна гаджетам на операционной системе iOS. Замруководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин рассказал, что теперь пользователи смогут быстрее переходить между разделами благодаря удобной панели навигации.
Названы популярные жизненные ситуации, в которых "Мои документы" помогают москвичам
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