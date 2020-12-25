Более 20 видов счетов теперь можно оплатить в приложении "Госуслуги Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новой версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" жители столицы смогут оплатить более 20 категорий счетов, в том числе за домашний телефон и интернет, резидентное парковочное разрешение и пошлину на регистрацию брака. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва системно развивает городскую цифровую экосистему, чтобы жители могли получать и оплачивать все необходимые услуги онлайн, в том числе в мобильных приложениях. Ранее в разделе "Мои начисления" можно было оплатить только коммунальные услуги, электроэнергию, кружки, секции и автомобильные штрафы. Теперь пользователи могут оплатить счета более чем 20 категорий. Среди них – оплата начислений за домашний телефон МГТС, счета за транспортные услуги, а также услуги органов исполнительной власти, ЗАГСов и другие начисления", – рассказал руководитель проекта "Мобильные сервисы" столичного департамента информационных технологий Олег Филимонов.

Отмечается, что оплату по счетам можно осуществить с помощью банковской карты, сервиса Apple Pay или со счета мобильного телефона. Для удобства все счета распределены более чем по 20 категориям. Например, счета за платную парковку находятся в категории "Транспортные начисления", за аренду помещения – в разделе "Недвижимость" и так далее.

Счета к оплате в разделе "Мои начисления", который расположен на странице "Услуги", отображаются автоматически, если пользователь mos.ru указал в своем профиле код плательщика, паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении и других документов.

"Также пользователи могут добавить дополнительные сведения для поиска счетов в приложении, указав в разделе "Профиль", например, код плательщика и данные прибора учета электроэнергии для получения единого платежного документа (ЕПД) и оплаты электричества. Для оплаты транспортных услуг необходимо внести информацию об автомобиле", – говорится в сообщении.

Кроме того, в приложении "Госуслуги Москвы" можно записаться к врачу, на ПЦР-тест и тестирование на антитела и вакцинацию от COVID-19, на прием в офис "Мои документы" или передать показатели счетчиков. Также оно может уведомить пользователя о готовности загранпаспорта, формировании ЕПД, покупках ребенка в школьном буфете и его оценках.

Загрузить приложение можно в App Store и Google Play. Для авторизации достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. С момента запуска в 2012 году "Госуслуги Москвы" скачали уже 6 миллионов раз.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Моя Москва" появились удобные виджеты и быстрая навигация. Изменения появились в новой версии, которая уже доступна гаджетам на операционной системе iOS. Замруководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин рассказал, что теперь пользователи смогут быстрее переходить между разделами благодаря удобной панели навигации.