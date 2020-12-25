В приложении "Моя Москва" появились виджеты и быстрая навигация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении "Моя Москва" появились удобные виджеты и быстрая навигация, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Изменения появились в новой версии, которая уже доступна гаджетам на операционной системе iOS.

Замруководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин рассказал, что теперь пользователи смогут быстрее переходить между разделами благодаря удобной панели навигации.

"Помимо этого, в приложении появились виджеты. Они помогут пользователям своевременно увидеть на главном экране важную информацию и не забыть о предстоящих событиях", – приводятся в материале слова Алексашкина.

Как уточняется, в новой версии разделы расположены в следующем порядке: "Главная", "Новости", "Платежи", "Услуги", "Поиск". На главной странице отображаются новости дня и полезные уведомления в виде виджетов, индивидуальных для каждого пользователя.

В разделе "Услуги" сохранился способ получения услуг и сервисов при помощи чат-бота, а в разделе "Платежи" можно найти счета к оплате.

Кроме того, в новой версии 10% пользователей в тестовом режиме получили доступ к разделу "Голосовой помощник". Пока сервис может работать с передачей показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверкой наличия счетов за коммунальные услуги, отменой записи к врачу, а также проверкой баланса лицевого счета "Москвенок".

В ноябре сообщалось, что москвичи совершили более шести миллионов платежей через mos.ru с начала года. Пользователи чаще всего оплачивают коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, пополняют лицевой счет "Москвенок", оплачивают кружки и секции, счета операторов мобильной связи и интернета, а также погашают транспортные штрафы.

Как отмечалось, москвичи также стали осваивать и другие возможности сервиса. В частности, автоплатежи и шаблоны, которые появились на портале в октябре. С начала года пользователи mos.ru уже создали более 46 тысяч автоплатежей и шаблонов.