Число пользователей приложения "Госуслуги Москвы" за год увеличилось более чем на 860 тыс

09:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Число пользователей мобильного приложения "Госуслуги Москвы" за год выросло более чем на 860 тысяч человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В период пандемии коронавирусной инфекции приложение "Госуслуги Москвы" стало одним из важных инструментов взаимодействия жителей с городом. Сегодня число его активных пользователей превышает 2,3 миллиона человек", – рассказал руководитель проекта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Олег Филимонов.
Он отметил, что в текущем году у пользователей приложения появилась возможность оплаты электроэнергии через разделы "Внесение показаний" и "Мои начисления". Также в приложении открылся доступ к записи на тестирование на коронавирус и вакцинацию.
Помимо этого, москвичам стало проще записываться в центры госуслуг "Мои документы", оплачивать обучение детей в кружках, спортивных секциях и домах творчества, а также выбирать горячее питание для ребенка в образовательном учреждении.
С помощью приложения пользователи в том числе могут оплачивать автомобильные штрафы, узнавать информацию об эвакуации автомобиля, регистрировать готовую карту москвича, обращаться в единый диспетчерский центр по вопросам содержания дома и подъезда и многое другое.
Скачать приложение "Госуслуги Москвы" можно в App Store и Google Play. Для авторизации достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. При наличии личного кабинета на mos.ru с внесенными и проверенными данными вся информация синхронизируется автоматически.
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