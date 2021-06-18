Эксперты положительно оценили увеличение числа бюджетных мест в российских вузах

13:02
Фото: Александр Чикин
Увеличение числа бюджетных мест повысит шансы талантливой молодежи на поступление в высшие учебные заведения, а это, в свою очередь, позволит решить проблему недостатка кадров в регионах. Таким мнением поделился политолог Иван Скориков.
"Наше государство доказывает, что оно социальное не только строчкой в Конституции, но и реальными делами. Столь открытого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране", – отметил он.
Таким образом политолог поддержал заявление вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о важности этой инициативы.
"В итоге порядка 60 процентов наших выпускников смогут поступить на бюджет. Скажите, в какой еще стране такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию?" – сказал парламентарий.
По его мнению, увеличение бюджетных мест в российских университетах позволит выпускникам оставаться в родных регионах и развивать их.
Ранее Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил, что число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие два года увеличится на 45 тысяч. Большая часть – 70% – придется на регионы, где наблюдается нехватка выпускников, отметил президент.
Как отметил Скориков, инициатива поспособствует установлению социальной справедливости, поскольку не во всех регионах доход россиян позволяет им отправлять своих детей на обучение на коммерческой основе.
Мнение Скорикова и Толстого разделяет и политолог Анна Федорова.
"Я сама училась на бюджете и не знаю, как сложилась бы судьба, если бы такой возможности не было. России нужно сохранять такой подход любой ценой, это важно для человеческого потенциала, и хорошо, что во властных структурах это понимают", – подчеркнула она.
Федорова также добавила, что передача большинства бюджетных мест в регионы позволит сбалансировать кадровые резервы страны.
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