Названы самые популярные вузы у российских абитуриентов

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Абитуриенты назвали вузы, которые являются для них приоритетными при поступлении.
В пятерку лидеров вошли МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также Уральский федеральный университет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией MAXIMUM Education и порталом "Навигатор поступления", передает РИА Новости.
МГУ назвали для себя приоритетным 11% опрошенных, СПбГУ и ВШЭ – 7%, РАНХиГС – 6%, УрФУ – 4%. Аналитики также выяснили, что 59% абитуриентов собираются подавать документы сразу в пять вузов, 4% – в один.
Участие в исследовании приняли более тысячи одиннадцатиклассников со всей России.
Ранее стало известно, что самыми популярными предметами по выбору для сдачи на ЕГЭ у московских школьников оказались математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.
В Минобрнауки заявили об отсутствии послаблений из-за пандемии при поступлении в вузы
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