Названы самые популярные вузы у российских абитуриентов

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Абитуриенты назвали вузы, которые являются для них приоритетными при поступлении.

В пятерку лидеров вошли МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также Уральский федеральный университет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией MAXIMUM Education и порталом "Навигатор поступления", передает РИА Новости.

МГУ назвали для себя приоритетным 11% опрошенных, СПбГУ и ВШЭ – 7%, РАНХиГС – 6%, УрФУ – 4%. Аналитики также выяснили, что 59% абитуриентов собираются подавать документы сразу в пять вузов, 4% – в один.

Участие в исследовании приняли более тысячи одиннадцатиклассников со всей России.

Ранее стало известно, что самыми популярными предметами по выбору для сдачи на ЕГЭ у московских школьников оказались математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.