Объем бюджетных мест в вузах РФ в 2021 году увеличили на 10%

15:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 2021 году количество бюджетных мест в российских вузах было увеличено на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"После вашего послания в прошлом году мы увеличили число бюджетных мест на 11 тысяч. В этом году общий объем бюджетных мест увеличен еще на 10%, что дополнительно даст возможность получить образование 33 тысячам россиян", – сказал Чернышенко Владимиру Путину в ходе совещания о реализации послания президента Федеральному собранию.
По словам вице-премьера, всего в настоящее время на бюджетной форме обучения находятся свыше 422,5 тысячи студентов. Чернышенко подчеркнул, что этот показатель будет увеличиваться в соответствии с трендом демографической волны.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о приоритетном поступлении детей из многодетных семей в высшие учебные заведения. Изменения могут быть внесены в статью 73 закона об образовании. Согласно законопроекту, абитуриентам из семей с тремя и более детьми могут предоставить преимущественное право на зачисление по программам бакалавриата и специалитета.
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