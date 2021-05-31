Названы самые популярные предметы на ЕГЭ у московских школьников

Фото: Евгений Самарин/портал мэра и правительства Москвы

Самыми популярными предметами по выбору для сдачи на ЕГЭ у московских школьников оказались математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Математика, обществознание и английский язык традиционно входят в число самых популярных предметов для сдачи выпускных экзаменов, их чаще всего выбирают для поступления в вузы по профильным направлениям. Примечательно, что в Москве заметно растет интерес к изучению информатики", – пояснила она. Она также добавила, что для поддержания интереса к информационным технологиям в 67 школах города открыты специальные IT-классы.

Математику выбрали 47 тысяч учеников, обществознание – около 39 тысяч, английский язык – более 25 тысяч, а информатику – 17 тысяч человек.

Уточняется, что в этом году ребятам предстоит сдать ЕГЭ по одному обязательному предмету – русскому языку – и предметам на выбор, необходимым для поступления в вузы. При этом аттестат будут выдавать по результатам экзамена по русскому языку. Тем, кто поступать в высшие учебные заведения не собирается, предстоит сдать два государственных выпускных экзамена – по русскому и математике.

Ранее Сергей Собянин пожелал удачи в сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ. Он отметил, что ЕГЭ является самым важным моментом для выпускников.

31 мая в России начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 24 июня.

