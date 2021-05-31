Названы самые популярные предметы на ЕГЭ у московских школьников

14:43
Фото: Евгений Самарин/портал мэра и правительства Москвы
Самыми популярными предметами по выбору для сдачи на ЕГЭ у московских школьников оказались математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Математика, обществознание и английский язык традиционно входят в число самых популярных предметов для сдачи выпускных экзаменов, их чаще всего выбирают для поступления в вузы по профильным направлениям. Примечательно, что в Москве заметно растет интерес к изучению информатики", – пояснила она. Она также добавила, что для поддержания интереса к информационным технологиям в 67 школах города открыты специальные IT-классы.
Математику выбрали 47 тысяч учеников, обществознание – около 39 тысяч, английский язык – более 25 тысяч, а информатику – 17 тысяч человек.
Уточняется, что в этом году ребятам предстоит сдать ЕГЭ по одному обязательному предмету – русскому языку – и предметам на выбор, необходимым для поступления в вузы. При этом аттестат будут выдавать по результатам экзамена по русскому языку. Тем, кто поступать в высшие учебные заведения не собирается, предстоит сдать два государственных выпускных экзамена – по русскому и математике.
Ранее Сергей Собянин пожелал удачи в сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ. Он отметил, что ЕГЭ является самым важным моментом для выпускников.
31 мая в России начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 24 июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: