Как могут измениться правила поступления абитуриентов в вузы

В России могут изменить правила приема абитуриентов в вузы. С таким предложением выступило Минобрнауки. В частности, речь идет об увеличении длительности основного периода зачисления и возможности выбрать, по результатам какого экзамена поступать в университет. Рассказываем, об этих и других возможных изменениях.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Что может поменяться?

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект приказа о внесении изменений в правила приема абитуриентов в вузы. Предполагается, что нововведения будут распространены на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. В силу они могут вступить уже с 2022–2023 учебного года.

Среди новшеств Минобрнауки предлагает предоставить абитуриентам возможность самим выбрать, по результатам какого экзамена поступать в университет. Это может быть ЕГЭ, общеобразовательное вступительное испытание внутри вуза или вступительное испытание на базе профессионального образования.





из сообщения Минобрнауки В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов.

Кроме того, в ведомстве считают необходимым продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа. На данный момент он длится с 3 по 5 августа. Также министерство планирует позволить абитуриентам, подающим заявления через сервис "Поступление в вуз онлайн", представлять не сам документ об образовании, а данные о нем. То есть документ будет засчитан, если информация о нем подтверждена сведениями на портале госуслуг.

Вместе с тем в Минобрнауки предлагают проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте. В настоящее время он может быть и многопрофильным. Проще говоря, являться единым конкурсом сразу для нескольких специальностей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как подать заявление онлайн?

Сервис "Поступление в вуз онлайн" в пилотном режиме был запущен в 2020 году, услугой воспользовались почти 20 тысяч абитуриентов. К 2021 году к сервису на портале госуслуг присоединились уже 442 высших учебных заведения и 93 филиала. Планируется, что к 2023 году к нему будут подключены все государственные университеты.

Подать заявление для поступления в вуз абитуриент может на сайте госуслуг, сделав следующие шаги:

1. Необходимо авторизоваться на портале госуслуг.

2. Заполнить заявление онлайн. Туда необходимо внести данные из аттестата об образовании и указать предметы, которые собираетесь сдавать или сдавали в предыдущие годы (ЕГЭ и вступительные испытания). Если на момент подачи заявления окончательных результатов ЕГЭ-2021 еще нет, они будут переданы в вуз автоматически, когда их опубликуют.

Дальше необходимо выбрать вуз. Список вузов, принимающих заявления о поступлении онлайн, можно посмотреть на сайте Минобрнауки.

Также к заявке можно прикрепить данные о дополнительных достижениях, например диплом об участии в олимпиаде. Это даст дополнительные баллы при поступлении.

3. Отправить готовое заявление онлайн и следить за уведомлением от вузов. Например, может прийти уведомление о том, что необходимо заменить копию документа, так как она плохо читается. Или вуз проводит дополнительные вступительные испытания, на которые нужно записаться.

4. Подать согласие на зачисление в выбранный вуз. При необходимости заявление можно отозвать и подать в другой вуз.

5. Получить онлайн-уведомление о зачислении в вуз.

Для желающих остается возможность подать заявление напрямую в вуз, по почте или лично. Подать документы лично можно только в тех регионах России, где это позволяет эпидемиологическая обстановка.