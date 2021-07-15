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Общество

15 июля, 23:02

Минобрнауки РФ подготовило изменения в правила зачисления абитуриентов в вузы

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект приказа о внесении изменений в правила приема абитуриентов в организации высшего образования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь абитуриент может предоставить не документ об образовании, а информацию о нем при подаче заявления о приеме с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".

Основной этап зачисления будет продлен с 3 по 9 августа. Новые правила будут применяться на приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с 2022-2023 учебного года.

Ранее Минобрнауки обнародовало проект приказа о минимальных баллах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в высшие учебные заведения в 2022/23 учебном году.

Согласно проекту, Минобрнауки планирует установить следующие минимальные баллы для поступления: по обществознанию – 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44, по русскому языку, литературе и географии – 40, по математике, химии, физике и биологии – 39, по истории – 35, по иностранному языку – 30.

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