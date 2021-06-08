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Общество

14:17

Школьникам в РФ могут создать цифровые портфолио

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения подготовило концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Согласно предлагаемой концепции, цифровой профиль будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой. Портфолио будет пополняться всеми достижениями учащихся.

Кроме того, в профиль будут заносить любые актуальные сведения, соответствующие нормам "идентификации в рамках образовательного процесса". Портфолио будет также использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.

Цифровой профиль учащихся является частью проекта по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года. В Минцифры уже подтвердили, что ведут работу над данной программой.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в число мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. В исследовании были рассмотрены 11 сопоставимых мегаполисов мира.

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