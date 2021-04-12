Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования

14:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что технологические подходы к созданию стартапов следует ввести в систему высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости.
"Технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы", – подчеркнул глава кабмина на встрече со студентами в Московском авиационном институте.
Мишустин объявил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможный порядок образования школ стартапов с последующим внедрением в университеты. Премьер-министр также добавил, что тему дополнительно рассмотрят на заседании правительства.
Михаил Мишустин рассказал и о перспективах развития научной отрасли в РФ. По словам руководителя кабмина, в течение 2021 года в стране должно появиться 450 новых научных лабораторий в 219 вузах страны. К 2024 году число лабораторий могут удвоить.
В конце марта в Москве подвели итоги второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack. В конкурсе приняли участие 60 команд, которые предложили свои решения для задач, предоставленных партнерами программы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: