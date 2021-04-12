Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что технологические подходы к созданию стартапов следует ввести в систему высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости.

"Технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы", – подчеркнул глава кабмина на встрече со студентами в Московском авиационном институте.

Мишустин объявил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможный порядок образования школ стартапов с последующим внедрением в университеты. Премьер-министр также добавил, что тему дополнительно рассмотрят на заседании правительства.

Михаил Мишустин рассказал и о перспективах развития научной отрасли в РФ. По словам руководителя кабмина, в течение 2021 года в стране должно появиться 450 новых научных лабораторий в 219 вузах страны. К 2024 году число лабораторий могут удвоить.

В конце марта в Москве подвели итоги второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack. В конкурсе приняли участие 60 команд, которые предложили свои решения для задач, предоставленных партнерами программы.

