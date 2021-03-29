Сергунина: конкурс технологичных проектов Impact Challenge пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве пройдет конкурс технологичных проектов Impact Challenge, предназначенный для бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Уточняется, что заявки на новый конкурс принимает Московский инновационный кластер (МИК) до 23 апреля. Поучаствовать могут компании, которые создают технологичные продукты для решения социальных задач, занимаются разработками в области медицины, развивают онлайн-образование, технологии умных городов и другие направления.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, экспертами будут отобраны 20 команд. Они смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции.

При этом команды – участницы конкурса должны насчитывать не менее двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться.

"Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса – поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном этапе", – рассказала вице-мэр.

Отмечается, что Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития, которая состоит из 17 целей, направленных на экономический рост, ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и решение других глобальных задач.

Ранее Сергунина сообщила, что на портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировались свыше 20 тысяч организаций.

По ее словам, 14 тысяч компаний работают в столице, еще шесть тысяч – в регионах.

Платформа i.moscow появилась в 2019 году. Она была создана для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, столичным правительством и институтами развития. Для участников доступны специальные сервисы, позволяющие решать различные задачи.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в столице.

В настоящее время доступно 18 цифровых сервисов и программ. Ими воспользовались более 330 тысяч раз.

В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

