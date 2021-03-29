Сергунина: конкурс технологичных проектов Impact Challenge пройдет в Москве

10:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве пройдет конкурс технологичных проектов Impact Challenge, предназначенный для бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Уточняется, что заявки на новый конкурс принимает Московский инновационный кластер (МИК) до 23 апреля. Поучаствовать могут компании, которые создают технологичные продукты для решения социальных задач, занимаются разработками в области медицины, развивают онлайн-образование, технологии умных городов и другие направления.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, экспертами будут отобраны 20 команд. Они смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции.
При этом команды – участницы конкурса должны насчитывать не менее двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться.
"Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса – поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном этапе", – рассказала вице-мэр.
Отмечается, что Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития, которая состоит из 17 целей, направленных на экономический рост, ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и решение других глобальных задач.
Ранее Сергунина сообщила, что на портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировались свыше 20 тысяч организаций.
По ее словам, 14 тысяч компаний работают в столице, еще шесть тысяч – в регионах.
Платформа i.moscow появилась в 2019 году. Она была создана для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, столичным правительством и институтами развития. Для участников доступны специальные сервисы, позволяющие решать различные задачи.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в столице.
В настоящее время доступно 18 цифровых сервисов и программ. Ими воспользовались более 330 тысяч раз.
В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.
Участники Московского инновационного кластера смогут рассчитывать на поддержку от города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: