Уже 20 тысяч организаций присоединились к МИК – Сергунина

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Свыше 20 тысяч организаций зарегистрировались на портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, 14 тысяч компаний работают в столице, еще шесть тысяч – в регионах.
"За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Платформа i.moscow появилась в 2019 году. Она была создана для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, столичным правительством и институтами развития. Для участников доступны специальные сервисы, позволяющие решать различные задачи.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в столице.
В настоящее время доступно 18 цифровых сервисов и программ. Ими воспользовались более 330 тысяч раз.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, благодаря связи с участниками сервисы совершенствуются, отвечая актуальным запросам бизнеса.
Ранее стало известно, что цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.
В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.
Участники Московского инновационного кластера смогут рассчитывать на поддержку от города
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