В Москве подвели итоги хакатона для разработчиков и стартапов в туротрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финал второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack состоялся в Москве. В нем приняли участие 60 команд, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие в подобном формате прошло в столице во второй раз подряд. Хакатон позволяет разработчикам привлечь к себе внимание, а городу и участникам рынка – найти перспективные инновационные решения.

"Такой формат интересен каждой из сторон, интерес к мероприятию растет. В финале 2021 года соревновались уже 60 команд, а число регионов России, которые представляли участники, выросло до 16", – подчеркнула представитель мэрии.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подтвердил, что обсуждаемые инновации интересны как городу, так и самим жителям столицы. Специалист отметил, что были отобраны идеи, которые можно применить на практике.

В рамках хакатона финалисты выполняли задания от партнеров программы с потенциальным применением в отрасли. Так, им было предложено проработать интеграцию сервиса Russpass с порталами-партнерами, а также создать сервис персонализированных туристических предложений и модуль в приложении авиакомпании, позволяющий самостоятельно планировать путешествия.

Финалистам программы также предложили разработать программное обеспечение для исследования аудитории в музее, сервис для улучшения клиентского опыта гостей отеля "Метрополь" и другие проекты.

Каждый из партнеров хакатона Moscow Travel Hack определил победителя по своей задаче, а из 10 финалистов зрители в зале выбрали обладателя дополнительного приза – сертификата на путешествие от Russpass. Он достался команде Mountain Heads.

Ранее сообщалось, что россияне за две недели с момента запуска третьего этапа программы туристического кешбэка приобрели путешествий почти на 4 миллиарда рублей. Путевки купили порядка 200 тысяч граждан страны.

