Мишустин поручил расширить программу туристического кешбэка для учащихся

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать расширение программы туристического кешбэка для школьников и студентов. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

По словам премьер-министра, в 2021 году на программу выделили два миллиарда рублей. Мишустин отметил важность поддержки учащихся, которые смогут таким образом сократить расходы на путешествия по стране.

"Дмитрий Николаевич, прошу детально проработать вопрос, чтобы уже этим летом школьники и студенты смогли воспользоваться возможностями программы", – обратился он к Чернышенко.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости расширить сроки программы туристического кешбэка. Также президент сообщил, что необходимо увеличить возврат средств для молодежи. Глава государства добавил, что данным вопросом он озадачит правительство.

Третий этап программы туристического кешбэка действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.

Участниками проекта являются отели, туроператоры и турагентства, а также онлайн-агрегаторы на всей территории России. Действие акции распространяется как на размещение, так и на туристические пакеты.