Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин заявил о необходимости расширить сроки программы туристического кешбэка. Также президент считает, что необходимо увеличить возврат средств для молодежи.
"Первое, что нужно сделать, – это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал круглый год. Первое. И второе – надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк", – отметил президент.
Глава государства добавил, что данным вопросом он озадачит правительство.
Третий этап программы туристического кешбэка действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.
Участниками проекта являются отели, туроператоры и турагентства, а также онлайн-агрегаторы на всей территории РФ. Действие акции распространяется как на размещение, так и на туристические пакеты.
По данным на 22 марта россияне приобрели туров более чем на один миллиард рублей. Спрос превышает прошлогодние показатели в 2,5–3 раза. Чаще всего россияне покупают туры в Краснодарский край, Крым, Московскую область, а также в Ставрополь, Алтай, Санкт-Петербург, Москву, Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область.
Россияне скупили туров с кешбэком на миллиард рублей
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