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Регионы

08:47

Названы самые популярные города России для отдыха летом

регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики узнали, какие российские города стали наиболее популярными для путешествий этим летом. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Список возглавила Москва, билеты туда забронировали 20% туристов. Второе место занял Симферополь, куда полетят 14% клиентов сервиса, а на третьем месте расположился город Сочи (11% бронирований). В рейтинге также оказались Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.

Ранее сообщалось, что "РЖД" планируют запустить весной и летом туристические поезда, которые направятся на Урал, на юг страны, в Калмыкию на цветение тюльпанов, а также в Карелию.

Так, с 19 марта запустили туристический поезд выходного дня. Пассажиры могут совершить путешествие из Москвы в Великий Новгород и Углич и вернуться. Прокатиться по туристическому маршруту можно будет по 18 апреля.

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